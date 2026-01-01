Μπήκαν οι Αττίλες και οι ψευδοαστυνομικοί στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή Μάμμαρι, καταδίωξαν Ελληνοκύπριους γεωργούς, τους έριχναν πέτρες, κατάστρεψαν το τρακτέρ τους, αλλά η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί και τις δυο πλευρές σε… αυτοσυγκράτηση. Μετά το επεισόδιο, η Ειρηνευτική Δύναμη, με ρόλο του εξ αποστάσεως παρατηρητή, εξέδωσε μια δήλωση, με την οποία επαναλαμβάνει τα γνωστά αλλά προκαλεί απορίες σε όσους δεν γνωρίζουν την ποντιοπιλατική τους στάση.

«Παρακολουθεί», «διερευνά» και «είναι σε επικοινωνία με τις δυο πλευρές για να αποτρέψουμε περαιτέρω εντάσεις». Με τις δυο πλευρές γιατί; Και την ένταση ποιος την προκάλεσε και προκαλεί; Να μην εκπλαγούμε να ισχυρισθούν στο τέλος ότι φταίνε, δήθεν, οι γεωργοί. Αλλά και το τρακτέρ!

Κ.ΒΕΝ.