Δεν τον έφταναν τα προβλήματα με τις φυλακές και τα όσα συμβαίνουν και στην Αστυνομία με το έγκλημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει ν΄ αντιμετωπίσει και τους συντεχνιακούς. Τόσο στις φυλακές όσο και στην Αστυνομία έχει ξεσπάσει και συντεχνιακός πόλεμος.

Στις φυλακές οι δυο συντεχνίες αλληλοκατηγορούνται αφήνοντας βαριά υπονοούμενα, ενώ στην Αστυνομία οι δυο συντεχνίες βάλλουν κατά του αρχηγού για την απόφασή του να μειώσει τις ημεραργίες και το ωράριο των αστυνομικών.

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής θα πρέπει να βρει την χρυσή τομή για να κατευνάσει τα πνεύματα αφού υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα να επιλύσει. Ήδη σε μια πρώτη τοποθέτηση καλεί όλους σε ενότητα, ευθύνη και κοινό στόχο που είναι η ασφάλεια της κοινωνίας. Αυτά μπορεί να ακούγονται ως «ψιλά γράμματα» για τις συντεχνίες, ωστόσο, αν η κατάσταση εκτραχυνθεί, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε δυναμικές παρεμβάσεις από τον υπουργό. Προς το παρόν ενημερώνεται, χαρτογραφεί και μελετά. Αναμένεται το επόμενο στάδιο που είναι και η λήψη αποφάσεων.

ΜΙΧ.