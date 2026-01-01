Η Αστυνομία, ανακοίνωσε προχθές ότι συνέλαβε έναν νεαρό 21 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ατύχημα οδηγώντας πατίνι. Πριν από μερικά χρόνια αυτό ενδεχομένως να προκαλούσε γέλιο, καθώς τέτοιες περιπτώσεις ήταν ανύπαρκτες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η χρήση του συγκεκριμένου μέσου έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής.

Το χαμηλό κόστος και η ευκολία διακίνησης, έχουν στρέψει αρκετό κόσμο στο συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Ωστόσο, μαζί με τις όποιες ευκολίες, έρχονται και ορισμένες υποχρεώσεις. Και όπως δείχνει η εμπειρία μας στους δρόμους, η οδήγηση τέτοιων μέσων έχει καταστεί επικίνδυνη τόσο για τους οδηγούς οχημάτων, όσο και για τους οδηγούς των πατινιών αυτών.

Ανεξέλεγκτο οδήγημα, αλλαγή πορείας χωρίς σήμανση, οδήγηση σε δρόμους που δεν επιτρέπεται, στρίψιμο χωρίς ένδειξη και πολλά άλλα. Επομένως, αφού το φαινόμενο φαίνεται να παίρνει διαστάσεις, καλό θα ήταν και οι οδηγοί, αλλά και η Αστυνομία να δουν το θέμα πιο σοβαρά, προτού να έχουμε νεκρούς, όπως συνέβη προ ημερών στις Σέρρες.

Αγ.Αγ.