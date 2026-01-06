Μαζί του, η ομάδα της Πάφου έφθασε στον κολοφώνα της δόξας της, με διακρίσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια μόνο ως αστεισμοί σε παρέες μπορούσαν να ειπωθούν. Και ο ίδιος ωστόσο, έφθασε στην κορυφή της προπονητικής, κερδίζοντας πανευρωπαική αναγνώριση και εύσημα.

Πάφος FC και Χουάν Καρσέδο πορεύθηκαν αυτά τα χρόνια με τρόπο ιδεώδη και αμοιβαία επωφελή. Πώς, τώρα, ξαφνικά προκύπτει διαζύγιο με τον ισπανό κόουτς να προτιμά αντί της χλιδής του Champions League και την ποιότητα ζωής της Κύπρου ένα χειμώνα-κάτεργο στη Μόσχα, με την Ρωσία αποκλεισμένη από κάθε διεθνή αθλητική δραστηριότητα;

Εύκολη δυστυχώς η απάντηση: Follow the money, που λένε και οι αγγλομαθείς. Ποιος να κατηγορήσει τον συμπαθέστατο κ. Καρσέδο που λέει ναι σε ετήσιες αμοιβές εκατομμυρίου και βάλε;

Ντόρα