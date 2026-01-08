Για τρεις μέρες έκοβαν ευκαλύπτους σε γειτονιά των Αγίων Ομολογητών. Τις πρώτες μέρες του ευρωπαΐζοντος 2026. Γιατί; Επειδή δόθηκε άδεια οικοδομής για να χτιστεί πολυκατοικία πάνω στις όχθες του Πεδιαίου. Έτσι, τεράστιοι ευκάλυπτοι αποκόπηκαν και οι ευθύνες παραμένουν ορφανές. Το Τμήμα Δασών δεν μπορεί να απαγορεύσει την κοπή, αφού ο ΕΟΑ Λευκωσίας έδωσε την άδεια και ο νόμος δεν απαγορεύει την περιβαλλοντική καταστροφή, όταν αυτή γίνεται σε ιδιωτικό τεμάχιο. Ούτε η Κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε να ετοιμάσει κάποιο νομοσχέδιο, όπως και καμία από προηγούμενες κυβερνήσεις. Μάλλον αρνήθηκε να το κάνει, όπως σχολίασε και ο πρώην βουλευτής και φυσικά γνώστης των καταστάσεων Γιώργος Περδίκης.

Πρόκειται, πάντως, για τεράστιους ευκάλυπτους που χαρακτηρίζουν την περιοχή εντός και εκτός του Πεδιαίου. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι για να σωθούν, είτε βρίσκονται σε κρατική γη είτε σε ιδιωτικά τεμάχια; Αφού δεν κόφτει τους ιδιώτες και δεν καταλαβαίνουν πώς γιγαντώνεται η κλιματική αλλαγή, διψώντας για τσιμέντα ακόμα και στις όχθες των ποταμών, δεν έπρεπε να προνοήσουν τα υπουργεία Γεωργίας και Εσωτερικών ή και το Προεδρικό; Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, μα υποτίθεται προχωράμε μπροστά (πλέον και στην προεδρία της ΕΕ), τα περιβαλλοντικά ζητήματα πολλαπλασιάζονται και τέλειωσαν οι εποχές που ο καθένας έκανε ό,τι του κάπνιζε. Υποτίθεται.

ΑΛ.ΜΙΧ.