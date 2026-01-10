Επίσημη αίτηση για εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» ως κόμμα, υπέβαλε, όπως πληροφορούμαστε χθες, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να εξετάσει την αίτηση τις επόμενες μέρες. Συνήθως η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης παίρνει ένα χρονικό διάστημα ενός μηνός. Εκτός και εάν πρέπει να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις. Με την εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» θα μπορεί και επίσημα να μπει στην μάχη των βουλευτικών εκλογών. Παραμένει επίσης να αιωρείται ως ερώτημα το κατά πόσο θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ο Φειδίας Παναγιώτου.

Φ.Δ