Η πρώτη παρουσία ενός νέου υπουργού Υγείας ενώπιον της νομοθετικής εξουσίας αποτελεί πάντα ένα άτυπο… τεστ κοπώσεως. Για τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, η πρεμιέρα αυτή δεν έγινε, όπως ίσως πολλοί θα ανέμεναν, στην Επιτροπή Υγείας, αλλά στην Επιτροπή Γεωργίας, με αφορμή την εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur και τις πιθανές παρενέργειές της στην αγροτική οικονομία.

Αν και το θέμα φαντάζει αμιγώς οικονομικό ή γεωργικό, η παρουσία του κ. Χαραλαμπίδη κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς η είσοδος προϊόντων από χώρες της Λατινικής Αμερικής αγγίζει τη δημόσια υγεία και συγκεκριμένα την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή.

Ο νέος Υπουργός επέλεξε να κινηθεί με χαμηλούς τόνους. Ξεκαθάρισε από την αρχή την πρόθεσή του για πλήρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Σε μια περίοδο που οι προκλήσεις στον τομέα της Υγείας είναι καταιγιστικές, η διασφάλιση ενός διαύλου επικοινωνίας με τη Βουλή αποτελεί αναμφίβολα στρατηγική κίνηση.

Αναφορικά με τις ανησυχίες που εκφράζονται για τα χαλαρότερα πρότυπα παραγωγής στις χώρες της Mercosur, ο κ. Χαραλαμπίδης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχουμε πρόθεση να διακινδυνεύσουμε την υγεία του κόσμου», δήλωσε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα τόσο προς τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες, όσο και προς την εγχώρια αγορά.

Α.Ν.