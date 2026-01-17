Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, 366.000 εξώδικα από τις κάμερες παραμένουν από το 2022 και μετά απλήρωτα. Σχεδόν ένας στους δύο που καταγγέλθηκε δεν πλήρωσε ή δεν παρέλαβε καν το εξώδικό του. Η Τροχαία προκειμένου για ν’ αλλάξει την κατάσταση αυτή, ζητά μεταξύ άλλων τη λειτουργία λίστας για όσους εκκρεμούν εντάλματα, ώστε να προβαίνει σε ελέγχους στα οδοφράγματα. Το σχετικό κονδύλι ώστε να λειτουργήσει το λογισμικό στο οποίο θα καταχωρούνται όσοι δεν πληρώνουν, είναι σταυρωμένο από τη Βουλή. Θα πρέπει τάχιστα ο αρμόδιος υπουργός να κινηθεί για ξεμπλοκάρισμα του κονδυλιού, εξηγώντας ακριβώς τους λόγους που θα χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά, ένας θα μπορεί να ποντάρει στα καζίνο των κατεχομένων, αλλά εδώ να χρωστά και να γυρίζει ανενόχλητος. This is Cyprus.

ΜΙΧ.