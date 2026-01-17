Οι βουλευτικές εκλογές βγάζουν από τα συρτάρια της Βουλής κομματικές προτάσεις που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις. Οι προτάσεις νόμου μπορεί να ξεπερνούν τις 30 και κάποιες από αυτές έχει παρέλθει ο σκοπός για τον οποίο κατατέθηκαν. Μάλιστα, υπάρχουν και κόμματα που ζητούν να συζητηθεί αυτεπάγγελτα το θέμα των εκποιήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έστειλε στη Βουλή ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ενώπιόν του τέθηκαν 437 αιτήματα που αφορούσαν εκποιήσεις ή περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει δικαστική απόφαση. Σημειώνεται πως 215 αιτήματα αφορούσαν αναστολή ή ακύρωση της εκποίησης της κύριας κατοικίας, εκ των οποίων 107 έγιναν αποδεκτά από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Για τα υπόλοιπα 89 ακίνητα προχώρησε κανονικά η εκποίηση. Πάντως στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων επικρατεί ανησυχία για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν στον νόμο των εκποιήσεων, με τις οποίες θωρακίζονταν οι δανειολήπτες, δεν απέδωσαν στον βαθμό που αναμενόταν, καθώς οι επηρεαζόμενοι δεν αξιοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Ε.ΠΑ