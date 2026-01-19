Υπόθεση που εντάσσεται στο οργανωμένο έγκλημα είναι αυτή που προέκυψε στη Λάρνακα. Όπως είναι γνωστό, δυο ομάδες προσώπων συγκρούστηκαν βίαια 100 μόλις μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση (ΑΔΕ) Επαρχίας Λάρνακας. Υπήρξε άγριο ξυλοκόπημα ενός προσώπου, ενώ έπεσαν και δυο πυροβολισμοί. Κι όλα αυτά στις 15:30, υπό το φως της μέρας.

Οι εγκληματικές ομάδες έχουν αποθρασυνθεί. Θυμίζουμε και το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Φ» στις 30/11 για ένα περιστατικό σε κεντρικό σημείο στον Στρόβολο. Άγνωστος άδειασε γεμιστήρα στρατιωτικού τυφεκίου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, πυροβολώντας εγκαταστάσεις γνωστής εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Στο σημείο βρίσκονταν λίγα λεπτά προηγουμένως έφηβοι. Και τότε θέταμε θέμα δημόσιας ασφάλειας.

Όπως αποδεικνύεται, όμως, έχουμε και θέμα εθνικής ασφάλειας. Θυμίζουμε ότι κάποιος «Φλορίν Γκεοργκίου» που φέρεται να ενεργούσε για υπηρεσίες ξένης χώρας, «εισέβαλε» στο Προεδρικό και συνομιλούσε με αξιωματούχο της προεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Φανερώνοντας την αδυναμία στην ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών του Προεδρικού… Όσο για τον φόνο στην Πάφο και την απόπειρα στην Τερσεφάνου, δείχνουν πως κάποιοι νιώθουν πως μπορούν να παίρνουν το Νόμο στα χέρια τους, από τη στιγμή που οι Αρχές δεν δείχνουν ικανές να τον επιβάλουν…

Φ.Μ.