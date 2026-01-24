Δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς, η πράξη των Βρετανών αστυνομικών να κατεβάσουν το πανό του Ευαγόρα από την κερκίδα της Πάφου, στον αγώνα της Τετάρτης.

Δεν επιθυμούσαν το πρόσωπο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, να κοσμεί τα γήπεδά τους. Είμαι σίγουρος, ότι αν μπορούσαν θα απαιτούσαν και την αφαίρεση του προσώπου του από τις φανέλες των παικτών της Πάφου.

Πάντως, πρέπει να τους το πιστώσει κανείς. Δεν ξεχνούν την ιστορία τους. Δεν ξεχνούν ότι ο Ευαγόρας όρθωσε το ανάστημά του στη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είδε ετούτος ο κόσμος. Αυτοί που μας μιλούν για ειρήνη και μας ζητούν να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, δεν έχουν συμφιλιωθεί ακόμη με τα εγκλήματά τους.

Α.Π.