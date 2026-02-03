Δεν πέρασαν καλά – καλά τρεις μήνες από τον διορισμό της νέας Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και φαίνεται ότι η Έλενα Περικλέους, όχι μόνο έχει μπει στα βαθιά του σημαντικού θεσμικού της ρόλου, αλλά καταδεικνύει ότι έχει και αντανακλαστικά. Κι αυτό διότι, παρά το σύντομο του χρόνου που βρίσκεται στο πόστο της, οι παρεμβάσεις της σε θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο, είναι άμεσες και στοχευμένες. Ήδη, την τελευταία εβδομάδα, είδαμε να γνωστοποιούνται δύο παρεμβάσεις της κ. Περικλέους.

Η μία αφορούσε την απαράδεκτη αναφορά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες, και η δεύτερη τοποθέτησή της για το σύνδρομο του ταρακουνημένου βρέφους, με αφορμή νέο περιστατικό με τρίμηνο αγοράκι που νοσηλεύεται και για τις έρευνες του οποίου συνελήφθη ο πατέρας του. Το γεγονός δε, ότι στις ανακοινώσεις της η Επίτροπος δεν αρκείται μόνο στην κατάθεση άποψης αλλά καταγράφει και εισηγήσεις, δίνει άλλη βαρύτητα σε αυτές. Και αυτό είναι κάτι που γεμίζει αισιοδοξία.

ΛΙΑ