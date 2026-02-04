Ασπίδα προστασίας ύψωσε χθες ο Χρίστος Χρίστου για τον υποψήφιο του ΕΛΑΜ που καταδικάστηκε στο παρελθόν για εμπρησμό. Ο πρόεδρος του κόμματος φόρεσε μάλιστα την μάσκα του ανθρωπιστή για να κουνήσει το δάχτυλο σε όσους του ασκούν κριτική για την απόφαση του να δώσει μια θέση στο ψηφοδέλτιο σε έναν άνθρωπο που στο παρελθόν… να το πούμε στην κυπριακή, έβαλλεν πόμπες. Του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, είπε.

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του, το ΕΛΑΜ αναφέρει ότι «μέσα από την υποψηφιότητα του στοχεύει να εκφράσει την ανησυχία των πολιτών και να προτείνει πρακτικές λύσεις για τα σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν». Μπορούμε να σκεφτούμε πάντως κάποιες… πρακτικές λύσεις που θα μπορούσε να δώσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος αν εκλεγεί.

ΕΜ