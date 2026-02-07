Θέλουν οι βουλευτές να ανακοινώνει η Αστυνομία σε ποια σημεία θα υπάρχουν κινητές κάμερες. Καθημερινά. Αν θα ανακοινώνεται ότι στον τάδε δρόμο αύριο θα υπάρχει κινητή κάμερα, ως να προειδοποιείται ο οδηγός, τότε γιατί πετάξαμε 36 εκατομμύρια για την αγορά ενός συστήματος που ήρθε για να σώσει ζωές; Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπου υπάρχει κινητή ή σταθερή κάμερα, πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες από 100 μέτρα μέχρι πέντε χιλιόμετρα, ανάλογα.

Οπόταν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι πιθανόν να υπάρχει κάμερα. Τώρα, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο οδηγός ότι στον τάδε δρόμο αύριο θα έχει κάμερες, ως η προειδοποίηση για τον καιρό, είναι άλλη ιστορία. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές τέτοιες κινήσεις δεν έχουν έρεισμα. Χρειάζεται τεκμηρίωση και κυρίως να καταδειχθεί ότι το όποιο μέτρο λαμβάνεται είναι για να σωθούν ζωές.

ΜΙΧ.