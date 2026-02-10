Το περασμένο φθινόπωρο ο ΘΟΚ είχε εξαγγείλει την αναβίωση της Πειραματικής Σκηνής, με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής των Αποθηκών στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του οργανισμού έκανε λόγο για μια «ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή νέα δομή», προσδιορίζοντας χρονικά τα εγκαίνια για τις 15 Φεβρουαρίου, με την πρεμιέρα ειδικά σχεδιασμένης διπλής παραγωγής.

Στις 2 Φεβρουαρίου, όμως, ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο Παντελής Βουτουρής είχε αναφέρει ότι ο νέος χώρος «αναμένεται» τελικά να είναι έτοιμος τον Μάρτιο. Αναμένεται, ακόμη.

Επειδή, εντούτοις, τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν ο ΘΟΚ έλαβε την απόφαση η «επανασύσταση» της Πειραματικής Σκηνής με τα έργα «Η ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου και «Χίλια χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου να γίνει, αντίστοιχα, στις 25 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου, αλλά τα έργα αυτά να «παρουσιαστούν στο Θέατρο ΘΟΚ» (!).

Με άλλα λόγια, αν καταλάβαμε καλά, θα βαφτίσουν προσωρινά τον χώρο της Νέας Σκηνής «Νίκος Χαραλάμπους» σε… Πειραματική Σκηνή για να την εγκαινιάσουν. Φαίνεται ότι τέτοιου είδους «βαφτίσια» έχουν αρχίσει να γίνονται μόδα τελευταία. Τώρα, το πώς θα χωρέσουν την ίδια περίοδο τρεις παραγωγές στον ίδιο χώρο είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.

Γ. Σαβ