Άκρως ανησυχητικό είναι το φαινόμενο με τους συχνούς θανάτους σε κρατικά νοσοκομεία και τους συγγενείς να διαμαρτύρονται για τις συνθήκες φροντίδας τους. Ειδικά για το Νοσοκομείο Λάρνακας θα πρέπει να εξεταστεί τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί έχει τις περισσότερες καταγγελίες. Δεν γίνεται 42χρονη να πέφτει νεκρή στις τουαλέτες και να μην την αναζητεί κανείς.

Ο συνήγορος του ασθενή τι κάνει για όλες αυτές τις καταγγελίες και γιατί έστω και μια φορά δεν βγήκε ένα νοσοκομείο ή ένας υπουργός να πει ότι κάναμε λάθος. Το καλύτερο σενάριο είναι πως διατάχθηκε έρευνα, ουδείς γνωρίζει το αποτέλεσμα, ξεχνιέται η υπόθεση μέχρι να πάμε στο επόμενο θύμα. Λίγο περισσότερος σεβασμός στον ασθενή θα ανέβαζε επίπεδο στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Και θα αποφεύγονταν όλα αυτά τα λάθη.

ΜΙΧ.