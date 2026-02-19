Θυμόμαστε κάποτε που όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε απλώς αναφορά σε εκλογές ή άλλες εκκρεμότητες, ακόμα και συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια σύνοδο, άρχιζαν τα όργανα των γνωστών ομάδων. Τι «λυσοφοβικούς» ανέβαζαν και τι «θιασώτες τους στάτους κβο» κατέβαζαν.

Τώρα που δεν θέλει ο Έρχιουρμαν να πάει σε διαπραγματεύσεις, προτιμά να συζητά ΜΟΕ και σχέσεις καλής συνεργασίας, όλοι αυτοί σιωπούν. Ή καλύτερα τα βάζουν με όσους υποδεικνύουν την απροθυμία του Έρχιουρμαν να πάει σε διαπραγματεύσεις.

Και λογικό ήταν ότι όλοι αυτοί, οι γνωστοί κύκλοι, θα έβρισκαν δίκαιο στα όσα επικαλέστηκε η Ολγκίν για να μην ασχολείται τους επόμενους μήνες με το Κυπριακό. Και πάλι τα έβαλαν με όσους δεν υιοθετούν το αφήγημά τους.

Τελικά θέλουν ή δεν θέλουν διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού;

ΑΠΙΜ