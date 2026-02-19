Την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας υπέβαλαν οι Δημήτρης Σούγλης και Φοίβος Αλκιβιάδης. Τόσο ο Σούγλης, όσο και ο Αλκιβιάδης, είχαν πέρασμα από το ΕΛΑΜ.

Ο πρώτος ήταν υποψήφιος με το κόμμα στις βουλευτικές του 2021 και μετέπειτα εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου. Ο δεύτερος, εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το ΕΛΑΜ, ωστόσο στην πορεία διαγράφηκε από το κόμμα.

Μένει να διαφανεί -μετά και την υποβολή ενδιαφέροντος των δύο μέσω της εφαρμογής Agora του Φειδία Παναγιώτου- εάν το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας καταφέρει να απορροφήσει ψηφοφόρους και από το ακροατήριο της ακροδεξιάς.

Π.Ε.