Κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το ποσοστό που καταγράφει η Κύπρος όσον αφορά στην αντιστοίχιση σπουδών και εργασίας για τους νέους ηλικίας 15 – 34 ετών με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το ποσοστό της Κύπρου βρίσκεται στο 56,8%, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 56,4%.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποτυπώνεται στους τομείς σπουδών με τη μεγαλύτερη και τη χαμηλότερη αντιστοίχιση. Συγκεκριμένα, η Eurostat αναφέρει ότι η μεγαλύτερη αντιστοίχιση σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας σε ποσοστό 80,6%, ενώ αντίθετα το χαμηλότερο (52,2%) στους τομείς των τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών. Χαμηλή αντιστοίχιση μεταξύ σπουδών και εργασίας, καταγράφηκαν επίσης στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (59,1%) και στις υπηρεσίες (59,3%).

Ανησυχητικό για το μέλλον της δημοσιογραφίας ότι υπάρχει χαμηλή αντιστοίχιση μεταξύ σπουδών και εργασίας. Είναι οι χαμηλοί μισθοί; Οι συνθήκες εργασίας; Η μεγάλη προσφορά; Στοιχεία τα οποία πρέπει να τύχουν μελέτης.

Αγ.Αγ.