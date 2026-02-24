Μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας θα επικυρωθούν οι 56 προτεινόμενοι υποψήφιοι που ανακοίνωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του Volt. Συγκεκριμένα, τo Volt ανακοίνωσε τους 56 προτεινόμενους υποψήφιους για τις Βουλευτικές Εκλογές, ενώ η πρόταση θα τεθεί προς επικύρωση από τα μέλη μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Υποψήφιες στη Λευκωσία θα είναι η συμπρόεδρος του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους και η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενώ θα είναι επίσης υποψήφιος ο συμπρόεδρος του Volt Πάνος Λοΐζου Παράς, για την επαρχία Λεμεσού.

Π.Ε.