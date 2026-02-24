Εξι χρόνια χωρίς την φυσική παρουσία του γιατρού Αμέρικου Αργυρίου. Βέβαια τέτοιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ, το έργο και η κοινωνική τους προσφορά, τους κρατάει ζωντανούς στη μνήμη, φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση.

Θύμηση Αμέρικου Αργυρίου και με αφορμή την πρόφατη αναγνώριση του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμέρικος Αργυρίου» ως κέντρο Αναφοράς. Μαζί με την εξίσου σημαντική απόφαση για θεσμοθέτηση της οργανωμένης εφαρμογής προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων. Σίγουρα, το καλύτερο μνημόσυνο για τον Αμέρικο Αργυρίου.

X.E.