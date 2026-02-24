Παράταση ενός μήνα στην προθεσμία υποβολής των προσφορών για τη συμπλήρωση μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, και συγκεκριμένα μέχρι τις 27 Μαρτίου, έδωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με το Τμήμα η παράταση δόθηκε κατόπιν αιτήματος αριθμού εργοληπτικών εταιρειών και με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την κατά το δυνατόν διεύρυνση της συμμετοχής προσφερόντων στον διαγωνισμό.

Ας είναι. Ελπίζουμε μόνο μετά την παράταση να πάμε και στα πέναλτι, για να βγάλουμε επιτέλους νικητή.

