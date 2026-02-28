Ο λεγόμενος πρωθυπουργός του κατοχικού καθεστώτος, Ουνάλ Ουστέλ πήγε στην Άγκυρα για επαφές και συνάντησε και τον Ερντογάν, ο οποίος στις 26 Φεβρουαρίου είχε τα γενέθλιά του. Έγινε 72 χρόνων.

Ο Ουστέλ, γνωστός οσφυοκάμπτης, του ευχήθηκε λέγοντάς του το αμίμητο: «Ευτυχώς που γεννηθήκατε». Για να προσθέσει πως «ευτυχώς που είστε επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Δημιουργήσατε μια ισχυρή Τουρκία.

Και εμείς ως “ΤΔΒΚ” είμαστε ήσυχοι με τη δική σας ισχύ». Εικόνα από τη συνάντηση δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να υποψιασθούμε τη… γλώσσα του σώματος του Ουστέλ.

