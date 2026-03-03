Κρίσεις πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Είτε αυτές είναι εσωτερικές, είτε αυτές είναι εξωτερικές, είτε αυτές οφείλονται σε μια σειρά από λόγους. Το πιο σημαντικό σε κάθε κρίση είναι ένα. Ψυχραιμία.

Ο πανικός ούτε καλός σύμβουλος είναι, ούτε μπορεί να ωφελήσει σε οτιδήποτε. Γι’ αυτό ας κρατήσουν όλοι τη ψυχραιμία τους και ας κρατήσουν τους τόνους στο σημείο που πρέπει. Να δούμε τη συνεργασία, την αποτροπή και την αντιμετώπιση. Τα πιο σωστά λόγια που μπορούν να ειπωθούν σε μια κρίση δεν είναι αυτά που εκρήγνυται αλλά αυτά που δίνουν ηρεμία, όχι εφησυχασμού, αλλά συνεργασίας και ομοψυχίας.

Ζακ.