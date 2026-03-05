Σε μια σύγκρουση δεν παίζει ρόλο μόνο το οπλοστάσιο σου αλλά και ο ρυθμός ανανέωσης και το κόστος. Κάποιοι λένε πως οι Ιρανοί έχουν δεκάδες χιλιάδες drones που μπορούν να εξαπολύσουν, με κόστος κοντά στα 30.000 δολάρια. Την ίδια ώρα, οι αμυνόμενες χώρες για να αναχαιτίσουν ένα drone των 30.000 δολαρίων μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσουν αντιαεροπορικούς πυραύλους με κόστος κάποιων εκατομμυρίων. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και μία άλλη παράμετρος. Αυτά τα drones μπορούν να παραχθούν εύκολα, εν αντιθέσει με τα αντιαεροπορικά συστήματα. Οι Ιρανοί επενδύουν στη μαζικότητα της απειλής και στο βραχυκύκλωμα των αμυντικών συστημάτων. Το κατά πόσο θα τους βγει αυτή η «επένδυση» θα φανεί το επόμενο διάστημα…

Ζακ.