Στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής αναφορικά με τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και στα προβλήματα που καταγράφονται όσον αφορά στην αποτελεσματική και ουσιαστική στήριξή τους, αναφέρθηκε ότι υπάρχει σχολείο στο οποίο φοιτούν παιδιά με 36 διαφορετικές εθνικότητες.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, πρόκειται για σχολείο στην Πάφο, στο οποίο υπάρχει αυτή η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Δήλωσε ακόμη, ότι υπάρχουν και μαθητές από τη Μογγολία, πέραν των άλλων χωρών που είναι πιο σύνηθες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.

ΛΙΑ