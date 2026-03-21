Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις στην Ελλάδα ο γνώριμός μας Ταλ Ντίλιαν. Σύμφωνα με δημοσιογράφους στον ελλαδικό χώρο, ο Ισραηλινός γκουρού των λογισμικών παρακολουθήσεων δεν περίμενε να φάει φυλάκιση (8 χρόνια με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης). Υποδεικνύουν πως όταν δικάστηκε στην Κύπρο τη γλίτωσε με πρόστιμο και η υπόθεση έκλεισε.

Κι επειδή, σύμφωνα πάντα με δημοσιογράφους στην Ελλάδα, δεν περίμενε πως η ελληνική δικαιοσύνη θα του επέρριπτε ευθύνες για το σκάνδαλο με το λογισμικό Predator, φέρεται να παρουσιάζεται έτοιμος να αποκαλύψει αλληλογραφία που είχε με αξιωματούχους της ελληνικής Πολιτείας. Πάντως, αλληλογραφία του Ντίλιαν έχουμε εξασφαλίσει κι εμείς. Ο λόγος για το e-mail που είχε στείλει στο γραφείο του Αβέρωφ Νεοφύτου (13/11/2019) για να εξυπηρετηθεί και να υλοποιήσει εξαγωγή λογισμικού σε υπηρεσία πληροφοριών της Ολλανδίας.

Φ.Μ.