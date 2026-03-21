Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του, με αφορμή ότι στα Συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιλαμβάνει αναφορά με την οποία αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να αρχίσει συζήτηση με τη Βρετανία σχετικά με τις βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, δηλώνει πρόθυμο να βοηθήσει! Για λόγους ιστορίας αναφέρεται πως ο Δημήτρης Χριστόφιας, μόλις είχε αναλάβει το 2008 Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Εργατικό Γκόρτον Μπράουν, απέφυγε να θέσει ζήτημα Βάσεων.

Άλλωστε αργότερα μιλώντας στο «Brookings Institute» της Ουάσιγκτον είπε ότι ανέφερε στον Γκόρντον Μπράουν να μην ανοίξουν τώρα θέμα Βάσεων και αυτό να το αφήσουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους! Δηλαδή, έστειλε στις ελληνικές καλένδες το ζήτημα τούτο. Σημειώνεται ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν επί Τάσσου Παπαδόπουλου, το 2007, για περιορισμούς στη δραστηριότητα των Βάσεων, ακυρώθηκαν το 2008, επί δικής του διακυβέρνησης. Άλλο οι διαδηλώσεις και οι δηλώσεις και διαφορετικά η πολιτική στην πράξη.

Κ.ΒΕΝ.