Η στενή συνεργάτιδα του «Φιλελεύθερου» Νόνα Μολέσκη, έφυγε ψες από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Για 30 και πλέον χρόνια έγραφε ανελλιπώς κριτικές θεάτρου στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας, συμβάλλοντας με τον δικό της τρόπο στην ανάπτυξη του θεάτρου. Παρά τα προβλήματα με την υγεία της, παρακολουθούσε μέχρι τα Χριστούγεννα θεατρικές παραστάσεις και έγραφε για τον «Φ».

Ήταν παντρεμένη με τον λογοτέχνη Γιώργο Μολέσκη και είχε τρία παιδιά. Ο «Φιλελεύθερος» με θλίψη εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της. Η κηδεία της θα γίνει στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, την Παρασκευή στις 11π.μ. Εισφορές να γίνονται στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η Νόνα Μολέσκη γεννήθηκε στο Ερεβάν της Αρμενίας το 1956. Σε ηλικία δέκα χρονών μετακόμισε στη Μόσχα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ της Μόσχας και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη συγκριτική γλωσσολογία αρχαίων βαλκανικών γλωσσών στο Ινστιτούτο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών.

Από το 1982 ζούσε μόνιμα στην Κύπρο. Εργάστηκε ως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1989 ασχολήθηκε με την κριτική θεάτρου και από το 1993 διατηρεί μόνιμη στήλη στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». Διετέλεσε για δυο θητείες μέλος του ΔΣ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθώς και μέλος της Επιτροπής Βραβείων Θεάτρου. Έχει μεταφράσει από τα ρωσικά διάφορα θεατρικά έργα, τα οποία ανεβάστηκαν από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Σατιρικό Θέατρο, το Θέατρο Ένα, το Θέατρο Σκάλα και άλλα θεατρικά σχήματα.

Μιλώντας σε συνέντευξή της στον «Ορίζοντα», στον συνάδελφο Αντώνη Γεωργίου, για την αγάπη της για το θέατρο είχε πει: «Κατάγομαι από θεατρική οικογένεια, παππούς σκηνοθέτης, γιαγιά ηθοποιός. Θεατρική τριβή πολλή, από νωρίς. Όταν, μετακομίζοντας στην Κύπρο, αναγκάστηκα ν’ αφήσω μια διατριβή στη μέση (για τη συγκριτική ετυμολογία αρχαίων βαλκανικών γλωσσών, παρακαλώ!) και να περιοριστώ στο μεγάλωμα των τριών παιδιών μου, το πνεύμα αναζήτησε διέξοδο, κάποιοι φίλοι με ενθάρρυναν και η εφημερίδα ‘Εμπρός’ που εκδιδόταν τότε με φιλοξένησε… Έτσι ξεκίνησαν όλα».

Παρακολουθούσε συστηματικά όσες θεατρικές παραστάσεις μπορούσε στην Κύπρο και επίσης της άρεσε να παρακολουθεί θέατρο στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, Αγγλία, Ρωσία, σε διεθνή φεστιβάλ, στις διοργανώσεις του European Theatre Prize, κ.ά. Στην ίδια δεν άρεσε ο τίτλος «κριτικός», προτιμούσε τον τίτλο «ομιλών θεατής»: «Παραμένω με την άποψη ότι μια φωνή από το κοινό, όσο υποκειμενική και να είναι, είναι ωφέλιμο ν’ ακούγεται κάπου-κάπου. Αλλιώς οι δημιουργοί το μόνο που θα εισπράττουν είναι τα συγχαρητήρια… Εξάλλου, όταν γράφω, αναγκάζω τον εαυτό μου να απαντήσει στις ερωτήσεις που μου δημιουργεί η παράσταση, οπότε έχω και προσωπικό κίνητρο, να ξεκαθαρίζω την άποψή μου» είχε πει.

Ως εκπαιδευτικός είχε ανεβάσει παραστάσεις με τους μαθητές της στα σχολεία που εργαζόταν, όχι για να ικανοποιήσει τα «ανεκπλήρωτά της όνειρα» να είναι σκηνοθέτης, αφού «δεν την αφήνουν στο “αληθινό” θέατρο», όπως είχε εξηγήσει η ίδια. «Απλά έβλεπα το πόσο δεν υπάρχει το θέατρο στη ζωή των σημερινών μαθητών και ήθελα να υπάρχει. Χαρά μου μεγάλη να συναντώ στα θέατρα τους παλιούς μου μαθητές, που κάναμε θέατρο μαζί ή που τους πήγαινα σε θεατρικές παραστάσεις. Η διαδικασία, η πορεία μιας σχολικής παράστασης, με ενδιέφερε πάντα πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα, γι’ αυτό και οι παραγωγές μας ήταν πάντα απίστευτα πολυπρόσωπες (“όσοι θέλετε, ελάτε, κάτι θα σκεφτούμε να κάνετε”), πολύ διασκεδαστικές για όλους (και για μένα). Κρινόμενη δεν αισθανόμουν, επειδή τα όσα γίνονταν “μέσα” ήταν το ζητούμενο, και όχι η άποψη άλλων. Ναι, μάλλον έτσι αισθάνονται και οι περισσότεροι “κρινόμενοι” από μένα και καλά κάνουν».

Συλλυπητήρια από Υφ.Πολιτισμού, ΘΟΚ και ΚΚΔΙΘ

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο της Νόνας Μολέσκη. «Τα αμέτρητα κείμενά της, οι μοναδικές αναλύσεις και ‘αναγνώσεις’ των θεατρικών παραστάσεων του τόπου μας συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα καθώς και στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για το κυπριακό θέατρο και τη δημιουργική του διαδικασία» σημειώνεται. «Η αγάπη της και η αφοσίωσή της στο θέατρο ήταν αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικά της και η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό του τόπου μας».

«Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το Προσωπικό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου πληροφορήθηκαν με βαθιά θλίψη ότι έφυγε από τη ζωή μία σπουδαία κριτικός θεάτρου και εκπαιδευτικός, η αγαπητή Νόνα Μολέσκη» αναφέρει ανακοίνωση του ΘΟΚ. «Το κυπριακό θέατρο της οφείλει φόρο τιμής, μιας και επί 32 σχεδόν χρόνια παρακολουθούσε και έγραφε αδιάλειπτα ως ‘ομιλών θεατής’ τεκμηριωμένες, ουσιαστικές και οξυδερκείς κριτικές που όλοι πρόσμεναν να διαβάσουν. Στον ΘΟΚ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1994 μέχρι το 2000. Ο ΘΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στον σύζυγό της Γιώργο Μολέσκη, στην κόρη της και συνεργάτιδα του Οργανισμού Ελένη Μολέσκη καθώς και σε όλους τους οικείους της.

Το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο Νόνας Μολέσκη, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράσταση του προς την οικογένειά της. «Εκπαιδευτικός και κριτικός θεάτρου για πάνω από τρεις δεκαετίες, προσέφερε πολύτιμο έργο μέσα από τις γνώσεις και τα κριτικά της σημειώματα, εκφράζοντας πάντα με ήθος και ευγένεια τις απόψεις, τις θέσεις και τις ιδέες της επί του θεατρικού γίγνεσθαι» σημειώνεται.

Δρώντας ως «ομιλών θεατής», όπως η ίδια προτιμούσε να χαρακτηρίζεται, «συνέβαλλε άοκνα κι εποικοδομητικά με την κριτική ματιά της στην τεκμηρίωση της σύγχρονης θεατρικής έκφρασης του τόπου, διαπερνώντας τον ‘τέταρτο τοίχο’ της σκηνής και ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νοερό διάλογο ανάμεσα στη θεατρική πράξη και στον θεατή» προστίθεται. «Η αγάπη της για το θέατρο καθώς και για τους ανθρώπους που το υπηρετούν ως συντελεστές αλλά και το βιώνουν ως θεατές, υπήρξε το κίνητρο και το εφαλτήριο της γραφής της».

Η Νόνα Μολέσκη ήταν μέλος του ΚΚΔΙΘ, φίλη και άριστη συνεργάτιδα σε πολλές δραστηριότητές του, με πιο χαρακτηριστική τη συγγραφή άρθρου για τα Κυπριακά θεατρικά δρώμενα των περιόδων 2013-2014 και 2014-2015, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου στον τόμο «The World of Theatre: 2017 edition. An account of the world’s theatre seasons 2013-2014 and 2014-2015».

«Η πλούσια προσφορά της Νόνας Μολέσκη στην κυπριακή θεατρική δημιουργία και το πολύτιμο έργο της στη σύγχρονη θεατρική κριτική, αποτελούν μια εξέχουσα πνευματική και καλλιτεχνική παρακαταθήκη για τον πολιτισμό και τον τόπο μας» σημειώνει το ΚΚΔΙΘ.

Θλίψη από τους οργανωμένους ηθοποιούς

Η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Νόνας Μολέσκη. «Μια γυναίκα που η παρουσία της, η κριτική της ματιά, η διακριτικότητα της, άγγιξε τις ζωές τ@ καθεν@ από εμάς, με σεβασμό και αγάπη απέναντι στο θέατρο και τους ανθρώπους του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στο σύζυγο Γιώργο στα παιδιά και τα εγγόνια της. Καλό σου Ταξίδι» αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Οι Καλλιτέχνες Θεάτρου Σηδηκεκ ΠΕΟ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη «για την απώλεια της αγαπημένης μας Νονας Μολέσκη, εκπαιδευτικουού και κριτικού Θεάτρου. Η συνεχής παρουσια της γεμάτη αγάπη και σεβασμό στους ανθρώπους της Τέχνης του Θεάτρου και στα θεατρικά δρώμενα της Κύπρου θα μας λείψει. Τα θερμά συλλυπητήρια στο σύζυγο Γιώργο, στα παιδιά και τα εγγόνια της. Καλο σου ταξίδι στο φως».