Τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο νόμος για την ίδρυση ταμείου προς ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου εκφράζουν τα κόμματα ΕΔΕΚ και Οικολόγοι με δηλώσεις βουλευτών τους.

Εκφράζονται ανησυχίες πως με την κατάργηση του Ταμείου δυνατόν να σημειωθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην ανέγερση του Μουσείου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης του καταργητικού νομοσχεδίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Γιώργος Προκοπίου, ενώπιον της οποίας βρίσκεται το νομοσχέδιο, είπε πως αυτό κατατέθηκε μετά την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για πιστώσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ από τον κράτος για την ανέγερση του Μουσείου. Πρόσθεσε ότι στις 17 Μαρτίου 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάλυση του Ταμείου και κατατέθηκε το καταργητικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών είπε πως μετά τη βράβευση των τριών επιτυχόντων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και την εξαγγελία για πιστώσεις 600.000 ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2018 για τους μελετητές, τη Δευτέρα έχει ορισθεί συνεδρία στο Υπουργείο Μεταφορών κατά την οποία θα συζητηθεί η μεταστέγαση των υπηρεσιών που βρίσκονται στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου θα ανεγερθεί το Μουσείο.

«Θεωρητικό» το υπόλοιπο στο Ταμείο

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενημερώνοντας την Επιτροπή Μεταφορών είπε ότι στο Ταμείο, υπάρχει θεωρητικό υπόλοιπο 43,6 εκ. ευρώ, που συσσωρεύτηκε από το 30% των τελών εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία και τα πωλητήρια των μουσείων.

Εξήγησε ότι το υπόλοιπο είναι θεωρητικό, επειδή το ποσό οφείλεται από το πάγιο ταμείο του κράτους, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών εξήγησε πως από τη στιγμή που τα χρήματα για την ανέγερση του Μουσείου θα περιληφθούν στους επόμενους Προϋπολογισμούς του κράτους, το 100% των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία θα καταλήγει στο πάγιο ταμείο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων τοποθετούμενη επί της κατάργησης του Ταμείου και κληθείσα να σχολιάσει τις αντιρρήσεις για κατάργηση του που είχε διατυπώσει με επιστολή η Διευθύντρια του Τμήματος, είπε στην Επιτροπή ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων αίρει την αντίρρηση του. «Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν διαφωνεί δεδομένου ότι θα διασφαλιστούν τα κονδύλια για την ανέγερση του Μουσείου», είπε προσθέτοντας ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων νιώθει ότι κάτι πάει να γίνει και ότι δεν θα πάνε όλοι οι κόποι του Τμήματος χαμένοι. Ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει πρόβλημα να υλοποιηθούν έργα λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών σε δήλωση μετά τη συνεδρία ανέφερε ότι το Ταμείο ιδρύθηκε το 1987 και έχει στα 30 χρόνια συσσωρεύσει ποσό 43,6 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι στον Προϋπολογισμό του 2018 θα περιληφθεί κονδύλι 600.000 ευρώ για τους μελετητές με προγραμματισμό το Μουσείο να τελειώσει το 2021.

Απαντώντας σε ερώτηση ο Γ. Προκοπίου ανέφερε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους βουλευτές και παρατήρησε πως ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν στο Ταμείο αλλά θα μπουν στους προϋπολογισμούς μέχρι το 2021.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι «δεν είμαστε ικανοποιημένοι». Εξέφρασε την άποψη ότι οι προθέσεις κινούνται λανθασμένα και ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν είναι επαρκείς. Με την ψήφιση της καταργητικής νομοθεσίας, τα χρήματα που οφείλει η Κυβέρνηση θα διαγραφούν, είπε προσθέτοντας ότι το όλο εγχείρημα δείχνει ότι πρόκειται για λογιστική διευθέτηση, που δεν έχει λόγο να γίνει, μετά την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάληψης της δαπάνης για την ανέγερση του Μουσείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

«Βλέπουμε να υπάρχουν σκοπιμότητες και μας ανησυχεί το γεγονός ότι η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων είχε διατυπώσει αντίθεση, η οποία φαίνεται να αίρεται», πρόσθεσε και είπε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μετά το 2021. Είπε πως αν τα χρήματα ήταν στον ταμείο το έργο θα άρχιζε νωρίτερα.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου δήλωσε ότι μετά από τόσα χρόνια τα χρήματα στο Ταμείο είναι εικονικά.

Ανέφερε ότι στην επιτροπή περιβάλλοντος προωθείται χρέωση 5 σεντ στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, που μάλλον θα αυξηθεί και αν δεν γίνει ειδικό ταμείο θα καταλήγουν στις τσέπες των επιχειρηματιών. «Πάμε για να καταργήσουμε και άλλα ταμεία» συνέχισε για να προσθέσει πως αντί να τα καταργούμε πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διαχειριζόμαστε ορθά.

Είπε τέλος πως η θέση των Οικολόγων είναι το ταμείο για την ανέγερση του Μουσείου να τερματιστεί όταν τελειώσει το Μουσείο.

Πηγή: philenews/ ΚΥΠΕ