ΜΟΥΣΙΚΗ

Χοιροκοιτία, Πλατεία, 8.30μ.μ. Η μουσική παράσταση «Μικρόκοσμος», που παρουσιάζεται σε Χοιροκοιτία και Λουβαρά, είναι ένα μουσικό ταξίδι με τους Ρίτα Αντωνοπούλου και Δημήτρη Σουρουλλά, που τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι που συνδύασε το πολιτικό με το λυρικό. Η παράσταση- αφιέρωμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 22/8 Λουβαράς, Πλατεία

ΘΕΑΤΡΟ

Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο, 8.30μ.μ. Ο διαχρονικός «Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ ζωντανεύει μέσα από μια αφηγηματική παραγωγή γεμάτη φως, συγκίνηση και φαντασία, σε μια σειρά παραστάσεων σε Πελένδρι, Τρεις Ελιές και Άγιο Δημήτριο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση που, σκηνοθετεί η Γιολάντα Χριστοδούλου, συνδυάζει παραμύθι, θέατρο, αφήγηση, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική με εικόνες γεμάτες από συναίσθημα. Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: 99551712. Επόμενες: 22/8 Τρεις Ελιές, 23/8 Άγιος Δημήτριος, Πλατεία Χωριού

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Africa Star» σε σκηνοθεσία Άδωνι Φλωρίδη. Τρεις γενιές Κύπριων γυναικών –μητέρας, κόρης και εγγονής– των οποίων η ζωή αλλάζει τραγικά από την πράξη ενός άνδρα που υποκύπτει σε έναν πειρασμό. Βασανισμένος από τις ενοχές της πράξης του το 1945 και της αποτυχίας του να επανορθώσει το 1967, ο ογδοντάχρονος πλέον άνδρας κάνει μια τελευταία προσπάθεια το 2008. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9