ΒΙΒΛΙΟ

26 Αυγούστου Λεμεσός, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», 6.30μ.μ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εμβληματική μορφή του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Τρωτός – Άτρωτος». Μαζί με τον συγγραφέα του βιβλίου, κ. Παντελή Βλαχόπουλο, ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ θα μοιραστεί με το κοινό τον τρόπο που σκέφτεται, την κοσμοθεωρία του και τα ιδανικά που πρεσβεύει, ενώ θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα επιτεύγματά του εντός και εκτός παρκέ – τις μεγάλες επιτυχίες, τα τρόπαια, αλλά και τις δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις και πικρίες που βίωσε στη διαδρομή του. 27 Αυγούστου Αραδίππου, Αθλητική Βιβλιοθήκη «ΑΘΛΕΙΝ» 5μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9