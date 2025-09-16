ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Παρουσιάζεται η 10η ατομική έκθεση του Ιωάννη Μαχαιριώτη στην Κύπρο με τίτλο «Νεκρή Φύση». Ο Μαχαιριώτης προτείνει αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή, καινούρια και παλαιότερα, χρησιμοποιώντας την τεχνική του κιαροσκούρο. Διάρκεια: μέχρι – 30 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, στις 7μ.μ. το σετ ταινιών μικρού μήκους «Shorts IV: Tales of Land and Sea αναδεικνύει τρανς ιστορίες μέσα από λυρικές ταινίες μικρού μήκους που ταξιδεύουν πέρα από σύνορα και θάλασσες. Στις 9μ.μ. προβάλλεται το ντοκιμαντέρ του Αλέξις Ταγιάν «If I Die, It’ll Be of Joy» (80’), ένα τρυφερό και βέβαιο στην αφήγησή του πορτρέτο ηλικιωμένων κουήρ ζωών και επιθυμιών, more.com

Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την πολυαναμενόμενη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου «Οι Άγριες Μέρες Μας» προβάλλει και απόψε ο κινηματογράφος Πάνθεον. Πρόκειται για ένα road movie ενηλικίωσης με όχημα το «μαζί» και με τη Δάφνη Πατακιά να ηγείται ενός αστραφτερού καστ. 90′ pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9

Λεμεσός

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Λάρνακα

St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.