ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Παρουσιάζεται η 10η ατομική έκθεση του Ιωάννη Μαχαιριώτη στην Κύπρο με τίτλο «Νεκρή Φύση». Ο Μαχαιριώτης προτείνει αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή, καινούρια και παλαιότερα, χρησιμοποιώντας την τεχνική του κιαροσκούρο. Διάρκεια: μέχρι – 30 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Σήμερα, στις 7μ.μ. το σετ ταινιών μικρού μήκους «Shorts IV: Tales of Land and Sea αναδεικνύει τρανς ιστορίες μέσα από λυρικές ταινίες μικρού μήκους που ταξιδεύουν πέρα από σύνορα και θάλασσες. Στις 9μ.μ. προβάλλεται το ντοκιμαντέρ του Αλέξις Ταγιάν «If I Die, It’ll Be of Joy» (80’), ένα τρυφερό και βέβαιο στην αφήγησή του πορτρέτο ηλικιωμένων κουήρ ζωών και επιθυμιών, more.com
- Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την πολυαναμενόμενη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου «Οι Άγριες Μέρες Μας» προβάλλει και απόψε ο κινηματογράφος Πάνθεον. Πρόκειται για ένα road movie ενηλικίωσης με όχημα το «μαζί» και με τη Δάφνη Πατακιά να ηγείται ενός αστραφτερού καστ. 90′ pantheon-theatre.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Γκλόρια (22762605). Ιωάννης Μαχαιριώτης «Νεκρή Φύση». Μέχρι 30/9
Λεμεσός
125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
Λάρνακα
St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.