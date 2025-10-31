ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, NeMe. H διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας) διερευνά και τοποθετεί σε συνάρτηση το δυναμικό των κριτικών καλλιτεχνικών πρακτικών σε περιόδους γεωπολιτικής και πολιτιστικής κρίσης και εξερευνά τον ρόλο του πολιτισμού σε περιόδους εξαφάνισης. Την έκθεση επιμελείται ο Γιάννης Κολακίδης με συντονίστρια την Ελέν Μπλακ και συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Αμίρα Καουάς, Βουκ Τσόσιτς και Βλάνταν Γιόλερ. Εγκαίνια: 5-9μ.μ. Μέχρι 28/11.

Λεμεσός, The Edit Gallery (25251710). Στη δεύτερη ατομική έκθεση της με τίτλο «Alexithymia» η Μαριάντρη εστιάζει στην ίδια την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, τα συναισθήματα, και στο πώς οι κοινωνικοί και έμφυλοι κανόνες διαμορφώνουν την έκφρασή τους. Εγκαίνια: 5-10μ.μ. Μέχρι 29/11

Λεμεσός, γκαλερί Eins (99 522977). Έκθεση της Ραΐσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley» στο πλαίσιο των Limassol Art Walks. Η έκθεση εστιάζει σε ένα ταξίδι του πατέρα της εικαστικού, Τάσου Αγγελή στην κοιλάδα Μπεκάα στη διάρκεια του οποίου συνάντησε τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν ηγέτη του PKK. Εγκαίνια 5μ.μ. Μέχρι 29/11

Λεμεσός, Ιστορικό Κέντρο. Στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού Limassol Art Walks 23 καλλιτεχνικοί χώροι, οργανισμοί, γκαλερί και pop-up projects, ανοίγουν ταυτόχρονα για ένα τριήμερο στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Αναβάλλονται οι παραστάσεις του έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό» που θα παρουσιαζόταν στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, λόγω ασθένειας ηθοποιού. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν για τη νέα ημερομηνία. Όσοι επιθυμούν επιστροφή χρημάτων θα έχουν σχετική επιλογή μέσω της more.com.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. Βασισμένη στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του σημαντικού Τουρκοκύπριου ποιητή Φικρέτ Ντεμιράγ (1940-2010) είναι η μουσική παράσταση του Γιώργου Καλογήρου «Ρίζες και Χώματα». Αφηγούνται οι Ζεκί Αλί και Αντωνία Χαραλάμπους. Ερμηνεύουν οι Αυγή Χατζηπαύλου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Κατερίνα Παράσχου, Φρειδερίκη Τομπάζου, Αντρέας Ελεσνίτσαλης, Μιχάλης Λυσιώτης, Πάρης Παράσχος, Σάββας Χρυσοστόμου. Παίζουν οι μουσικοί της ορχήστρας έντεχνης ελληνικής μουσικής της Κίνησης Πολιτισμού. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα STEPHANIS

ΒΙΒΛΙΟ

Πάφος, Τεχνόπολις 20. Παρουσίαση του βιβλίου meta – ΧΡΟΝΟΣ του Τάκη Χατζηγεωργίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Λυμπουρής φιλόλογος και ο Παναγιώτης Σταυρινίδης Ακαδημαϊκός, 7μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. Αρχίζει σήμερα το 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. Στις 7μ.μ. παρουσιάζεται η διάλεξη «Ομηρικές γεύσεις. Από την Οδύσσεια στην πρωτινή Κύπρον» από τον Γιάννη Πεγειώτη. Στις 8μ.μ. ακολουθεί η αφήγηση «Στα χνάρια του Ομήρου: Από τον ραψωδό στον παραμυθά» από τις Ελεάνα Χατζάκη και Αγγελική Αγαλιανού.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Αθηένου, Πολιτιστικό Κέντρο. Η παράσταση «Η ιστορία του Χάρη Cola» παρουσιάζεται στο πλαίσιο της Μπιενάλε Λάρνακας και απευθύνεται σε παιδιά έξι εως έντεκα ετών, 6.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

A+ Event space, Ερμού 266. «Διάφανη γλυπτική» του υαλουργού Σταύρου Κοφτερού. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 & 15:00 – 20:00. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη. «Η πρόφαση της ζωγραφικής»: Παραλλαγές από τη Συλλογή της Ήβης Μελεάγρου (1928–2019) με έργα κορυφαίων εικαστικών παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora. Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 10.00 π.μ. έως 6μ.μ. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 10π.μ.-10μ.μ. Σάββατο 1, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 11π.μ. έως 8μ.μ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 10π.μ. -6μ.μ.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Regretting You (σκηνοθεσία Josh Boone, παίζουν Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco), 13 Days, 13 Nights (σκηνοθεσία Martin Bourboulon, παίζουν Roschdy Zem, Lyna Khourdi, Sidse Babett Knudsen), The Jester 2 (σκηνοθεσία Colin Krawchuk, παίζουν Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl), Tafiti – Across the Desert (ταινία animation σε σκηνοθεσία Timo Berg, Nina Wels).

Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11