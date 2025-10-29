Αναβάλλονται λόγω αιφνίδιας ασθένειας ενός εκ των πρωταγωνιστών οι παραστάσεις με την παραγωγή του Emillia Romagna Teatro, με το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Οι προγραμματισμένες παραστάσεις την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1η Νοεμβρίου δεν θα γίνουν, όπως ενημέρωσε το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τη διοίκηση του Emillia Romagna Teatro για επαναπρογραμματισμό της παράστασης.

Το Φεστιβάλ εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ηθοποιό.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν για τη νέα ημερομηνία. Όσοι από τους θεατές όμως, επιθυμούν επιστροφή χρημάτων θα έχουν σχετική επιλογή μέσω της more.com.