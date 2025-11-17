ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ.Το πολυβραβευμένο road movie «Παρίσι, Τέξας» του Βίμ Βέντερς προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Στην έρημο μεταξύ Μεξικού και Τέξας, ένας άντρας περιπλανιέται βουβός και αμνήμονας. Τον λένε Τράβις και δεν έχει δώσει σημεία ζωής για τέσσερα χρόνια. Ο αδερφός του Γουόλτ αναλαμβάνει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι όπου μένει με τη γυναίκα του Αν και τον μικρό γιο του Τράβις, Χάντερ. Μετά την επανασύνδεσή τους, Τράβις και Χάντερ ξεκινούν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι από το Λος Άντζελες στο Χιούστον, για να βρουν τη σύζυγο του Τράβις και μητέρα του Χάντερ, Τζέιν.

Λευκωσία Πάνθεον. 8.30μ.μ. Η ελβετική ταινία «Heldin» (Late Shift) της Πέτρα Βόλπε προβάλλεται στο πλαίσιο των «Εβδομάδων της Γερμανικής Γλώσσας». Η ταινία είναι υποψήφια για τα 98α Όσκαρ. Η Ελβετή σκηνοθέτις ρίχνει φως στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας και αποτίει ένα συγκινητικό φόρο τιμής σε ένα επάγγελμα που είναι απαραίτητο για την κοινωνία, στο πολύτιμο έργο που επιτελείται καθημερινά στα νοσοκομεία και τις κλινικές μας, αλλά που δεν εκτιμάται αρκετά.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Artos HOUSE, 8. μ.μ. Η θεατρική παράσταση «Ο Τοίχος», της Δώρας Τσούγια σε σκηνοθεσία Άντζελα Ριζάκη παρουσιάζεται από την “Αόρατη Σκηνή*” της ομάδας Teatro Angelico, στο πλαίσιο του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ.

Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 17, 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. Κυριακή 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Ξενοδοχείο Amara. «Quo Vadis?» του Σώτου Γονιού. Μέχρι 17/11

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.