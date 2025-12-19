ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Tο κλασικό αριστούργημα του Σεργκέι Προκόφιεφ «Σταχτοπούτα» ερμηνεύει επί σκηνής το Μπαλέτο Νέων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Με περισσότερους από 65 ταλαντούχους νέους χορευτές, εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, καθηλωτική χορογραφία και τη ζωντανή συνοδεία 70 μουσικών της ΣΟΝΚ, η παραγωγή αυτή αποτελεί μια γιορτή του κλασικού χορού, της μουσικής και του θεάτρου. Επόμενες: 20 και 21 Δεκεμβρίου. 17/1 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. Ticketmaster.cy και ACS Courier

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, PSI Foundation (25245730). Η έκθεση «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό (Claude Como) και του Θεόδουλου Γρηγορίου στη Λεμεσό, προσκαλεί το κοινό σε ένα ποιητικό ταξίδι ανάμεσα στη ζωντανή μορφή και την αρχιτεκτονική δομή, εκεί όπου το νήμα γίνεται γέφυρα μεταξύ κόσμων. Η έκθεση διοργανώνεται από το Ίδρυμα PSI και τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Cathrine. Εγκαίνια 6μ.μ. Μέχρι 31/1

Γκλόρια (22762605). Παράλληλα με την έκθεση του Λευτέρη Ολύμπιου εγκαινιάζεται στην Πάνω Αίθουσα η εορταστική εικαστική έκθεση με έργα 21 καλλιτεχνών. Μέχρι 3/1

Λευκωσία, ARTos House, 19–20 Δεκεμβρίου. Το διήμερο πρόγραμμα τέχνης, διαλόγου και συλλογικής διερεύνησης «Are We European Now?» με αφορμή τα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ προτείνει House η ομάδα ABR (Alternative Brains Rule). Καλλιτέχνες, ερευνητές, ακτιβιστές και πολίτες συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει δημόσιες συζητήσεις, περφόρμανς, προβολές και συμμετοχικά εργαστήρια. Γλώσσες: Ελληνικά (με Αγγλική μετάφραση & διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα). Δηλώστε συμμετοχή εδώ: docs.google.com/forms.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το έργο «Fedora» του Ανδρέα Μουστούκη παρουσιάζει σε μια συναρπαστική προβολή το Ίδρυμα Φάρος, παρουσία του συνθέτη. Η Fedora είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για Linux, αλλά ταυτόχρονα και το όνομα ενός δυστοπικού μέλλοντος – που έχει συλληφθεί ως ταινία, άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής και εγκατάσταση πολυμέσων. Εισιτήρια τηλ. 22663871

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η κορυφαία αρπίστρια Λαβίνια Μέιγερ και η βραβευμένη με Γκράμι μαέστρος Κάρεν Κάμενσεκ συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. cyso.interticket.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Τα ξωτικά της Έρλαντ» από τον Άριστο Τσιάρτα, πρόεδρο του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Λευκωσία, Αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «1974 Χρονικό. Οι Γίγαντες των Βορείων Προαστείων. 3ος Λόχος 211 Τάγμα Πεζικού», της Δέσπως Κόνιζου Λοϊζιά.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5.

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1.

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams». Μέχρι 6/1

Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Μέχρι 3/1

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1 Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift», του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Avatar: Fire and Ash (σκηνοθεσία James Cameron με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια (σκηνοθεσία Πανορμίτης Τσουλφάς με τους Πανορμίτη Τσουλφά, Δήμητρα Μπαντούλη), A Mouse Hunt for Christmas (σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken με τους Vivild Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Νυρεμβέργη». Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.