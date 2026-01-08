ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Την κινηματογραφική προβολή της παράστασης «Η σημασία να είσαι σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ προτείνει η Nicosia For Art, σε συνεργασία με το National Theatre Live. Η πιο διάσημη και εύθυμη κωμωδία του Όσκαρ Ουάιλντ, παρουσιάζεται μέσα από μια σύγχρονη και πρωτότυπη ερμηνεία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Μαξ Γουέμπστερ. Εισιτήρια: more.com. Διάρκεια: 170’ (με 15’ διάλειμμα)

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιο Ππαλιές. Έκθεση του Cóilín O’Connell, με τίτλο «A Phenomenon Only Slightly Strange” για τις όψεις του φαινομένου των UFO σε σχέση με την Ιρλανδία και την Κύπρο. Μέχρι 9/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Greenland 2: Migration (σκηνοθεσία Rick Roman Waugh με τους Gerard Butler, Morena Baccarin, Tommie Earl Jenkins), Miss Moxy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vincent Bal, Wip Vernooij), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.