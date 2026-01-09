ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, τέρμα οδού Λήδρας. Εγκαίνια 6μ.μ. Η έκθεση Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs σε επιμέλεια Χάρη Πελαπαϊσιώτη παρουσιάζει ένα συλλογικό πορτρέτο της Λευκωσίας μέσα από προσωπικές φωτογραφίες, προερχόμενες από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και ψηφιακά αρχεία, με την άδεια των κατόχων τους. Μέχρι 23/1.

Λεμεσός, NeMe. Εγκαίνια: 7μ.μ. Τις προσπάθειες απαγόρευσης των βιομετρικών τεχνολογιών στην ΕΕ, ιδιαίτερα της αναγνώρισης προσώπου, αποκαλύπτει μέσα από νέες και δια-μεσικές τεχνικές η έκθεση με τίτλο «Veiling Identities: Resisting Recognition». Την επιμελείται ο Γιάννης Κολακίδης με συντονίστρια την Ελέν Μπλακ και συμμετέχουν οι διεθνείς καλλιτέχνες Φράνσις Χάνγκερ, Σόφι Καν, Άισλινγκ Φέλαν και Πολ Βανούς. Μέχρι 6/2

Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση με τίτλο ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα περιλαμβάνει σχέδια, ακουαρέλες και καμβάδες, μέσα από τα οποία οι δύο καλλιτέχνες εξερευνούν τη μνήμη ως ζωντανή, εύθραυστη και διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 30/1

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Η φωτογραφική έκθεση του Νικόλα Λουκά, με τίτλο «Πέρας», αποτυπώνει την ψυχολογική φόρτιση των καλλιτεχνών του Φεστιβάλ πριν και μετά τη σκηνική τους παρουσία. Μετά τις 22:00, η σκηνή του θεάτρου μετατρέπεται σε dance floor, σηματοδοτώντας το πέρασμα από την τελετουργία της παράστασης στη συλλογική γιορτή και την ολοκλήρωση ενός τρίμηνου φεστιβάλ που υμνεί τον πολιτισμό. 8 μ.μ.

Λευκωσία: Γκαλερί Marginalia (99657080). Η νέα δουλειά της Σοφίας Χριστοδούλου, με τίτλο «Living Forms» διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη χειρονομία και τη δομή μέσα από τη χρήση του στένσιλ και με κύριο υλικό τα ελαιοχρώματα. Εγκαίνια 7μ.μ.-10μ.μ. Μέχρι 31/1.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιο Ππαλιές. Έκθεση του Cóilín O’Connell, με τίτλο «A Phenomenon Only Slightly Strange” για τις όψεις του φαινομένου των UFO σε σχέση με την Ιρλανδία και την Κύπρο. Μέχρι 9/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1

Λεμεσός

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.