ΔΙΑΛΕΞΗ
- Λεμεσός, PSI Foundation, 6μ.μ. Ένα σύνολο έργων δημόσιας τέχνης που υλοποίησε από το 1982 έως σήμερα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, παρουσιάζει ο καλλιτέχνης Θεόδουλος Γρηγορίου σε διάλεξη με θέμα «Οπτικές γωνίες του νου και της ψυχής: Τέχνη και Δημόσιος χώρος». Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης στο info@psi.art
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, WhereHaus 612. «Ο Πολυέλαιος», ένα σύγχρονο κυπριακό έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, μετά τις παραστάσεις στη Λεμεσό, ταξιδεύει στη Λευκωσία. Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. Επόμενες: 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 8μ.μ. 25877827 Εισιτήρια Sold Out Tickets
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρες» της Άγκαθα Κρίστι από τον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. 77772717, thoc.org.cy
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του Γουίλι Ράσελ σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μάλατρατ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. 11 Ιανουαρίου 6.30μ.μ. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Εισιτήρια: rialto.interticket
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.
Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1
Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1
Golden Gallery by Kapatays (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λάρνακα
Δημοτική Πινακοθήκη. Κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1
Λεμεσός
NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2
PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1
Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Πάφος
CAP St George Hotel & Resort, Αίθουσα Ήρα (26000000). «Where Figures Drift» του Γιάννη Σακέλλη. Μέχρι 11/1
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.