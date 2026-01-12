ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πρόζακ. Παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «Στιγμές» σε μουσική του Ευαγόρα Καραγιώργη και ποίηση Λεύκου Ζαφειρίου. Τα ποιήματα του Λ. Ζαφειρίου προέρχονται κυρίως από την ποιητική συλλογή «Σχεδόν μηδίζοντες», έκδοση 1977. Ο ποιητής, έντονα ενοχλημένος από τα τραγικά γεγονότα του 1974, αγωνιά για το μέλλον του τόπου, διαμαρτύρεται για την προδοσία και την κατοχή και με την ποίηση του συμπαραστέκεται στον πόνο της πατρίδας του, φωνάξει για το άδικο, υποφέρει για τη μοιρασμένη Λευκωσία, αγρυπνά, ελπίζει και πολεμά μαζί της. Πάρης Παράσχος τραγούδι. Κλειώ Παπαδιά πιάνο. Φιλολογική παρέμβαση από τον Γιώργο Μύαρη. 8μ.μ. τηλ.: 22104244, 99671798

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Παίζουν: Χριστίνα Παυλίδου, Βασίλης Χαραλάμπους, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Σταυριάνα Καδή, Sold Out Tickets

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Η ταινία «Το Νησί του Αμρουμ» σε σκηνοθεσία Φατίχ Ακίν, προβάλλεται από τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει, ο 12χρονος Νάνινγκ μεγαλώνει με τη μητέρα του στο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο. Διάλογοι: Γερμανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. 93’

Λεμεσός, Ρίο 8.15μ.μ. Την ταινία «Όνειρα» σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Το κείμενο που καταγράφει τις προσδοκίες, τις αγωνίες και τις φαντασιώσεις της ερωτευμένης με την καθηγήτριά της 17χρονης Γιοχάνε γίνεται αφορμή για να ξεδιπλωθούν οι στάσεις τριών γενεών γυναικών απέναντι στον έρωτα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς 6.30μ.μ. Τελετή απονομής του Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου 2025. Θα βραβευθούν οι Alain Le Brun και Odile Daune-Le Brun. Για το σκεπτικό βράβευσης θα μιλήσει η Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου. Η απονομή του βραβείου θα γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1

Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1

Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Πάφος

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.