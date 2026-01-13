ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος. Το έργο «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. Λευκωσία, Θέατρο Χώρα: 14, 15, 19, 26, 27 Ιανουαρίου 2026. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1και στην Πάφο στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στις 29/1. Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30. more.com 96147809
- Λευκωσία, Δέντρο. Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Open Arts παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Τέννεσση Ουίλλιαμς «Ο Γυάλινος Κόσμος» σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, που μιλά για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, για τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος 8.30μ.μ. soldoutticketbox.com
ΒΙΒΛΙΟ
- Αραδίππου, Κτήριο του Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου του Δήμου Αραδίππου (πρώην Θ.Ο.Ι.). 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Fighting for your dream» του διεθνώς διακεκριμένου αθλητή της ξιφασκίας Alex Tofalides. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα ακολουθήσει υπογραφή βιβλίων στην Αθλητική Βιβλιοθήκη ΑΘΛΕΙΝ. Μέσα από την πορεία του προς τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, ο Alex Tofalides εξερευνά τις ψυχολογικές και νοητικές απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου αθλητισμού.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.
Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1
Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1
Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2
PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1
Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Πάφος
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «Καποδίστριας» (σκηνοθεσία Γιάννης Σμαραγδής με τον Αντώνη Μυριαγκό), Μπομπ ο Σφουγγαράκης (ΕΛ+ ΑΓ), «The Housemaid» (σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: «Avatar: Fire and Ash», «Τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν: Ελληνική Οικογένεια», «A Mouse Hunt for Christmas», «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων», «Zootopia»
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Καποδίστριας». 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com.