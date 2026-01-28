ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το Θεατρικό Αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο επιστρέφει για ένα νέο κύκλο παραστάσεων. Το έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα είναι βασισμένο στο αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου. Παραστάσεις: 28, 30, 31 Ιανουαρίου και 4, 6, 7 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ, 1η και 8 Φεβρουαρίου στις 6μμ. More.com

Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 8.30μ.μ. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις», more.com 96147809. Επόμενη: 29/1 Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο

Λεμεσός, Ριάλτο, «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα» του Ζοέλ Πομερά, σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. 8.30μ.μ. Sold Out Tickets

Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο 6.30μ.μ. «Λουλούθκια» σε σενάριο Άντρης Πλατρίτη και σκηνοθεσία Θεοδώρας Βήχα. Ticketmarket.com

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Λεμεσός, Κέντρο Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ad Litteran. Ο Ανδρέας Εφεσόπουλος παρουσιάζει την εικαστική και μουσική δημιουργία του κατά τις δεκαετίες του ’60 και 70’. Προβολή διαφανειών με έργα του καλλιτέχνη. Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν οι Ανδρέας Εφεσόπουλος, Πανίκος Τριμικλινιώτης, Άθως Σαββίδης και Μάριος Χριστοφίνης. 7μ.μ. τηλ. 997666558

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Hamnet (σκηνοθεσία Cloé Zhao με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart), Primate (σκηνοθεσία Johannes Roberts με τους Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur), Mercy (σκηνοθεσία Timur Bekmambetov με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis), North (ταινία animation σε σκηνοθεσία Bente Lohne), Chichenhare and the Secret of the Groundhog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com