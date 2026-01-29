ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Ανοίγοντας τη σεζόν 2026, το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος υποδέχεται τον εκπληκτικό Ουκρανό πιανίστα Βιτάλι Πισαρένκο, σε ένα πρόγραμμα με έργα Σούμπερτ και Λιστ. Εισιτήρια: pharosartsfoundation.org 22663871

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8μ.μ. Με μια πολύ αντιπροσωπευτική ταινία της μαγυάρικης κινηματογραφίας, την απολαυστική σάτιρα του Πέτερ Μπάτσο «Ο Mάρτυς» (A Tanú, 1969) ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της σειράς προβολών «Europe In Cinema» για το 2026. Η ταινία «Ο Μάρτυς», την οποία προτείνει η Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Κύπρο, ρίχνει μια καυστική ματιά στο καθεστώς Ρακόζι και ήταν απαγορευμένη μέχρι το 1989. Στα ουγγρικά με αγγλικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». more.com 96147809

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com