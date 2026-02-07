ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο, 4μ.μ. Το σημαντικότερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης της μόνιμης έκθεσής του. Με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ρόλο του ως θεματοφύλακα της αρχαιολογικής μνήμης του νησιού, το Κυπριακό Μουσείο συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο. Η εκδήλωση ξεκινά με την παρουσίαση των εργασιών αναβάθμισης της μόνιμης έκθεσης και ακολουθούν ξεναγήσεις στις 5μ.μ. και στις 7μ.μ.

Λευκωσία, Οδός Αισχύλου 83. Εγκαίνια: 11π.μ.-3μ.μ. Επτά εικαστικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts), σε επιμέλεια της Ευαγόριας Διαπόλα. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των: Ραΐσσας Αγγελή, Έβελυν Αναστασίου, Αντώνη Θεοδωρίδη, Στέλιου Καλλινίκου, Χρήστου Κυριακίδη, Γιώργου Πρίνου και Έφης Σαββίδη. Μέχρι 22/2 Φεβρουαρίου

Λεμεσός, γκαλερί eins (99522977). Η έκθεση «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου εστιάζει στην πρακτική της γύρω από την εικόνα και την αφήγηση, τη μνήμη και τις συναισθηματικές αποτυπώσεις της σύγχρονης εμπειρίας. Την έκθεση επιμελείται η Θάλεια Σπυρίδου. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 14/3. (Τετάρτη- Παρασκευή 4-8μ.μ., Σάββατο 11π.μ.- 2μ.μ. και κατόπιν ραντεβού)

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Σε μια διήμερη εξερεύνηση του cult κινηματογράφου και των B-movies προσκαλεί το κοινό το Cult & B-Movies Festival. Σήμερα 7/2 προβάλλονται οι πιο κάτω ταινίες: 6μ.μ. «Playtime» σε σκηνοθεσία Ζακ Τατί (1967), 115’. Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Διάλειμμα 30′. 8.30μ.μ. «Leo Brasina» σε σκηνοθεσία Αντρέα Παπακυριακού, 70’. Στην παρουσία του σκηνοθέτη. Ακολουθεί DJ party.

Λευκωσία, Πάνθεον, Είσοδος ελεύθερη 8μ.μ. Οι ταινίες Tandem – In welcher Sprache träumst du? (Langue Étrangère) (Σκηνοθεσία: Claire Burger, 2024, 105′) 6μ.μ. και Knochen und Namen (Bones and Names) (Σκηνοθεσία: Fabian Stumm, 2023, 109′) 8μ.μ. προβάλλονται στο πλαίσιο του Berlinale Selection 2026, από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. Πληροφορίες 22674606.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Αίθουσα Πολιτισμού Αγ. Μαρίνας Ξυλιάτου 10π.μ.-1μ.μ.. Αρχίζουν σήμερα τα συμμετοχικά εργαστήρια με τίτλο «Το τόπος εν οι άνθρωποι», σε ορεινές κοινότητες της Κύπρου τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να αξιοποιήσουν τις ιστορίες, τις μνήμες και τα βιώματα των ανθρώπων της κάθε περιοχής, κάτω από την καθοδήγηση εμψυχωτών που έχει προσλάβει ο ΘΟΚ ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ευπρόσδεκτοι είναι κάτοικοι της κοινότητας και των γύρω περιοχών από 12 έως 112 χρόνων .Εμψυχωτής: Στέλιος Καλλιστράτης, τηλ: 99893677

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.