ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Το Cult & B-Movies Festival ολοκληρώνεται σήμερα με τις πιο κάτω ταινίες: 7μ.μ. «Επιλεγμένες cult ταινίες μικρού μήκους» σε συνεργασία με το CyFi Fest το πρώτο κυπριακό Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου, σε επιμέλεια Αντρέα Κυριακου. 60’. Διάλειμμα 30‘ 8.30μ.μ «Η Μονοκατοικία» σε σκηνοθεσία Ιωακείμ Μυλωνά (2025). 88’. Στην παρουσία του σκηνοθέτη.

Λευκωσία, Πάνθεον, Είσοδος ελεύθερη 8μ.μ. Το Berlinale Selection 2026 που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου ολοκληρώνεται σήμερα τις πιο κάτω ταινίες: 18:00 Mit der Faust in die Welt schlagen / Punching the World (Σκηνοθεσία: Constanze Klaue 2025, 110′). 20:00 Roter Himmel (Afire) (Σκηνοθεσία: Christian Petzold, 2023, 103′). Πληροφορίες 22674606.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 6μ.μ Η jazz τραγουδίστρια Κατερίνα Πέτρου παρουσιάζει jazz classics και διαχρονικά κομμάτια musical theatre. Μαζί της οι Αλέξης Κάσινος (κιθάρα) και Ροτρίγκο Κασέρες (μπάσο). Το τρίο παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια όπως το «My Favourite Things» από το The Sound of Music και το «On the Street Where You Live», καθώς και σύγχρονες επιλογές από καλλιτέχνες όπως η Olivia Dean. technopolis20.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.