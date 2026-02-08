ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο,, 7μ.μ. H μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, η οποία έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας, ζωντανεύει στο σανίδι σε Λευκωσία και Λεμεσό, με την Μαρία Κίτσου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ιστορία, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, αναδεικνύει το προσωπικό δράμα μιας μητέρας, η οποία δεν άντεξε το χαμό της κόρης της και βρήκε έναν παράδοξο τρόπο να ζει για πάντα μαζί της. ticketmaster Επόμενη: 9/2 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο,
- Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504, 7μ.μ. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Από 7 έως 22 Φεβρουαρίου. Σάββατο 8μ.μ. & 10μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακή 7μ.μ. (με δείπνο στις 8.15μ.μ.) & στις 9μ.μ. (με δείπνο στις 7.15μ.μ.). Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, 6μ.μ. Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 5.30μ.μ.. Την κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη προτείνει η Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. & Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7μ.μ. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. 99251331
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 6μ.μ. Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», από τα πιο δυνατά και πολυεπίπεδα σύγχρονα κείμενα του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
- Λευκωσία, Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το Θεατρικό Αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο επιστρέφει για ένα νέο κύκλο παραστάσεων. Το έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα είναι βασισμένο στο αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου. More.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. 5 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος». Η παράσταση «Μέχρι να μείνω» παρουσιάζεται από τον Πολιτιστικό Όμιλο Δήμου Γερμασόγειας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Εισιτήρια: Τicketmaster, ACS couriers.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Το Cult & B-Movies Festival ολοκληρώνεται σήμερα με τις πιο κάτω ταινίες: 7μ.μ. «Επιλεγμένες cult ταινίες μικρού μήκους» σε συνεργασία με το CyFi Fest το πρώτο κυπριακό Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου, σε επιμέλεια Αντρέα Κυριακου. 60’. Διάλειμμα 30‘ 8.30μ.μ «Η Μονοκατοικία» σε σκηνοθεσία Ιωακείμ Μυλωνά (2025). 88’. Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
- Λευκωσία, Πάνθεον, Είσοδος ελεύθερη 8μ.μ. Το Berlinale Selection 2026 που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου ολοκληρώνεται σήμερα τις πιο κάτω ταινίες: 18:00 Mit der Faust in die Welt schlagen / Punching the World (Σκηνοθεσία: Constanze Klaue 2025, 110′). 20:00 Roter Himmel (Afire) (Σκηνοθεσία: Christian Petzold, 2023, 103′). Πληροφορίες 22674606.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πάφος, Τεχνόπολις 20, 6μ.μ Η jazz τραγουδίστρια Κατερίνα Πέτρου παρουσιάζει jazz classics και διαχρονικά κομμάτια musical theatre. Μαζί της οι Αλέξης Κάσινος (κιθάρα) και Ροτρίγκο Κασέρες (μπάσο). Το τρίο παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια όπως το «My Favourite Things» από το The Sound of Music και το «On the Street Where You Live», καθώς και σύγχρονες επιλογές από καλλιτέχνες όπως η Olivia Dean. technopolis20.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2
Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2
Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Λάρνακα
Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.