ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Με εννιά ταινίες στις αποσκευές του ταξιδεύει στην Κύπρο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, από τις 9 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Λεμεσός, Θεάτρο Ριάλτο, 8.30μ.μ., 77777745, Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον 9 & Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 8μ.μ. 96420491, Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 9, 8.30μ.μ. 99434793, Πάφος, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 10 & 11 Φεβρουαρίου, 7.30μ.μ. 99426673. Είσοδος Ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.