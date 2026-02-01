ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 7μ.μ. Η παραγωγή του Αμφίδρομου Χοροθεάτρου και της Έλενας Χριστοδουλίδου «Foggy/ hanging on a dream» επανέρχεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ2026. Είναι μια βουτιά στους συναισθηματικούς χώρους και στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 5 χορευτριών επί σκηνής. Συν δημιουργούν και ερμηνεύουν: Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Χρυσοστόμου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ώρα: 11:00-13:00. Δημιουργικό Εργαστήριο Πασχαλινών Ζυμωμάτων για Ενήλικες με τίτλο «Η κυρά Σαρακοστή» Αλάδωτες λιχουδιές για την Καθαρή Δευτέρα, με την Φλωρεντία Κυθραιώτου. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με την δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στα Αγγλικά εάν προκύψει ανάγκη. Στο εργαστήριο θα δωθούν πρακτικές προτάσεις για συνδυασμούς γεύσεων και αξιοποίηση εποχικών και τοπικών υλικών (όσπρια, ταχίνι, χαρουπόμελο, ελιές, χόρτα, εσπεριδοειδή, λουλούδια, ξηροί καρποί κ.ά.), ώστε το νηστίσιμο τραπέζι να είναι και αυθεντικό και δημιουργικό. Κράτηση απαραίτητη στο 22128175. Δωρεάν Συμμετοχή.

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παραλίμνι, Αίθουσα Τελετών Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, 11π.μ. Το ΚΕΠΑ «Άγιος Χριστόφορος», ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, οι εκδόσεις Κώστα Επιφανίου, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και ο Ιατρικός Σύλλογος ΓΑΛΗΝΟΣ Αμμοχώστου διοργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου του ιατρού Μιχαλάκη Τσαππαρίλλα «Λένος Μ. Τσούκκας, ένας αδικοχαμένος λεβέντης και άλλα 39 διηγήματα». Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο φιλόλογος Άγγελος Δ. Σμάγας. Χαιρετισμό α απευθύνει ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος. Θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία του συγγραφέα και απονομή τιμητικών πλακετών, 23741670

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 15, 17, 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ.