ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 7μ.μ. Η παραγωγή του Αμφίδρομου Χοροθεάτρου και της Έλενας Χριστοδουλίδου «Foggy/ hanging on a dream» επανέρχεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ2026. Είναι μια βουτιά στους συναισθηματικούς χώρους και στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 5 χορευτριών επί σκηνής. Συν δημιουργούν και ερμηνεύουν: Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Χρυσοστόμου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ώρα: 11:00-13:00. Δημιουργικό Εργαστήριο Πασχαλινών Ζυμωμάτων για Ενήλικες με τίτλο «Η κυρά Σαρακοστή» Αλάδωτες λιχουδιές για την Καθαρή Δευτέρα, με την Φλωρεντία Κυθραιώτου. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με την δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στα Αγγλικά εάν προκύψει ανάγκη. Στο εργαστήριο θα δωθούν πρακτικές προτάσεις για συνδυασμούς γεύσεων και αξιοποίηση εποχικών και τοπικών υλικών (όσπρια, ταχίνι, χαρουπόμελο, ελιές, χόρτα, εσπεριδοειδή, λουλούδια, ξηροί καρποί κ.ά.), ώστε το νηστίσιμο τραπέζι να είναι και αυθεντικό και δημιουργικό. Κράτηση απαραίτητη στο 22128175. Δωρεάν Συμμετοχή.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. 15, 22 Φεβρουαρίου 2026 και στις 1, 8 Μαρτίου 2026, 10.30 π.μ. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504, 7μ.μ. & 9μ.μ.. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Από 7 έως 22 Φεβρουαρίου. Σάββατο 8μ.μ. & 10μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακή 7μ.μ. (με δείπνο στις 8.15μ.μ.) & στις 9μ.μ. (με δείπνο στις 7.15μ.μ.). Επιπρόσθετες παραστάσεις 28/2 μέχρι 8/3, και νέες ώρες: Σάββατα: στις 7.00 μ.μ. & στις 9.00 μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακές: στις 7.00 μ.μ. (με δείπνο στις 8.15 μ.μ.) & στις 9.00 μ.μ. (με δείπνο στις 7.15 μ.μ.) Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά. Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λεμεσός: Παττίχειο Θέατρο 25/2, 8.30μ..μ. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 5.30μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. & Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- Παραλίμνι, Αίθουσα Τελετών Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, 11π.μ. Το ΚΕΠΑ «Άγιος Χριστόφορος», ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, οι εκδόσεις Κώστα Επιφανίου, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και ο Ιατρικός Σύλλογος ΓΑΛΗΝΟΣ Αμμοχώστου διοργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου του ιατρού Μιχαλάκη Τσαππαρίλλα «Λένος Μ. Τσούκκας, ένας αδικοχαμένος λεβέντης και άλλα 39 διηγήματα». Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο φιλόλογος Άγγελος Δ. Σμάγας. Χαιρετισμό α απευθύνει ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος. Θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία του συγγραφέα και απονομή τιμητικών πλακετών, 23741670
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2
Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.
Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.
Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2
Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2
Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Λάρνακα
Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 15, 17, 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ.