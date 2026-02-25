ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 8.30 μ.μ. Γραμμένο το 1979, το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, συναντά σήμερα μια τρομακτικά επίκαιρη πραγματικότητα, μέσα σε μια Ευρώπη που βλέπει την άνοδο ακροδεξιών κυβερνήσεων και την αναβίωση ρητορικών μίσους. Παίζουν: Πόπη Αβραάμ, Εμμανουήλ Μιχαηλίδης, Παναγιώτα Παπαγεωργίου. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609
- Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». H Πειραματική Σκηνή του ΘΟΚ επανασυστήνεται στο κοινό με το θεατρικό «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παίζουν: Νάγια Αναστασιάδου, Φώτης Αποστολίδης, Ανδρέας Βούλγαρης, Βασίλης Μιχαήλ, Έρικα Μπεγέτη, Πέννυ Φοινίρη. Πρεμιέρα: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 8μ.μ. Παραστάσεις: 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. Το έργο «Τούλα», που είναι βασισμένο σε συνεντεύξεις με την εικαστικό Τούλα Λιασή για τα γεγονότα της νεότερης κυπριακής ιστορίας που καθόρισαν τη ζωή και την καλλιτεχνική της δημιουργία επανέρχεται για ένα νέο κύκλο παραστάσεων σε σκηνοθεσία Διομήδη Κουφτερού με την Έλενα Αγαθοκλέους στον ομώνυμο ρόλο. More.com. 96738337.
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 8.30μ.μ. rialto.interticket. Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Open Arts παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Τέννεσση Ουίλλιαμς «Ο Γυάλινος Κόσμος» σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, που μιλά για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, για τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος 8.30μ.μ. soldoutticketbox.com
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721 Λευκωσία, Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου.
- Λεμεσός, Ριάλτο 8μ.μ. Λύκειο Αγίας Φυλάξεως. Με το έργο «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη από το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, αρχίζει σήμερα το πρόγραμμα των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, isnotgallery contemporary (99569498). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3
- Λευκωσία, γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.
- Λευκωσία, Αρχείο ΡΙΚ, 6μ.μ. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το Ίδρυμα Μαυρογένη οργανώνουν εκδήλωση τιμής για τον γελοιογράφο, δημοσιογράφο και καλλιτέχνη Γιώργο Μαυρογένη, με παρουσίαση της έκδοσης του ΡΙΚ «Γιώργος Μαυρογένης ένας καλλιτέχνης πιστός στην εικονική τέχνη» και έκθεση γελοιογραφίας.
ΒΙΒΛΙΟ
- Πάφος, Outpace venue (Κονιά), 7μ.μ. Το νέο βιβλίο του Λάκη Αργυρού «Εντός Εαυτού» παρουσιάζεται σε δύο εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εκδόσεις «Ο Νόμος της Επιτυχίας» (The Law of Success Publishing) και τα βιβλιοπωλεία Πάργα. Επόμενη: 27/2 Λευκωσία, Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Στροβόλου
- Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία, 7μ.μ. Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του έργου του Ρολάνδου Κατσιαούνη, «Εργασία, Κοινωνία και Πολιτική στην Κύπρο κατά το Δεύτερο Μισό του 19ου Αιώνα» (Labour, Society and Politics in Cyprus during the Second Half of the Nineteenth Century), έκδοση του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας και του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, μετάφραση: Σωτηρούλα Γιασεμή. Επιστημονική επιμέλεια: Μιχάλης Ν. Μιχαήλ. Μια από τις σημαντικότερες κοινωνικο-οικονομικές μελέτες για την Κύπρο του 19ου αιώνα, που φωτίζει τις ζωές και τους αγώνες των εργατών, αγροτών και λαϊκών στρωμάτων κατά τη μετάβαση από την οθωμανική στη βρετανική κυριαρχία, 22432111
- Λευκωσία, Αίθουσα Ηρώων Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Παρουσίαση παιδικού βιβλίου του Χρίστου Οικονομίδη «Ήρωες- Ευαγόρας Παλληκαρίδης», 7μ.μ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Λευκωσία, Θκιο Ππαλιές. Αρχίζει σήμερα ο πρώτος κύκλος του Rhyzome Choreographic school το οποίο είναι ένα βιωματικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα, που επιμελούνται οι αδελφές Εύα και Μπελίντα Παπαβασιλείου και θα διαρκέσει ως τις 13 Μαρτίου. Σήμερα το πρόγραμμα αρχίζει στις 3μ.μ. με το Open Practice. Τηλ. 99728591
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2
Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.
Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Λάρνακα
Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Captive (σκηνοθεσία Alajandro Amenabar με τους Julio Pena, Alessandro Borghi, Miguel Rellan), Whistle (σκηνοθεσία Corin Hardy με τους Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang), Rental Family (σκηνοθεσία Hikari με τους Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto), Checkered Ninja 3 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Thorbjorn Christoffersen, Anders Matthesen), Arco (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ugo Bienvenue, Gilles Cazaux) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Cold Storage (σκηνοθεσία Jonny Campbell με τους Rob Collins, Georgina Campbell, Liam Neeson) – RIO Nicosia Mall.
Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 24, 25 στις 8:30 μ.μ.