Παραστάσεις από 56 σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, από τις περιφέρειες Λευκωσίας, Λάρνακας-Ελεύθερης Αμμόχωστου, Λεμεσού και Πάφου υποδέχεται η φετινή διοργάνωση των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Οι 37οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου, που συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, έχουν πρεμιέρα στις 25 Φεβρουαρίου και συνεχίζουν με παραστάσεις μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2026.

Παιδιά και εκπαιδευτικοί γεμάτοι χαρά, αγωνία αλλά και ενθουσιασμό, προετοιμάζουν τις παραστάσεις τους και καλούν όλους μας να τους χαρίσουμε το πιο θερμό μας χειροκρότημα γεμίζοντας τους χώρους των παραστάσεων.

Μια διαδικασία από μόνη της μαγική, το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης: μεταμορφώνει, διαμορφώνει και καλλιεργεί αίσθημα ομαδικότητας και συλλογικότητας, και δίνει στα παιδιά μια θαυμάσια ευκαιρία για συνεργασία σε ένα περιβάλλον αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Και μετά, η αυλαία ανοίγει και η σκηνή λούζεται στο φως!

Δείτε το Πρόγραμμα Παραστάσεων εδώ.

Η αφίσα των 35ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μαρίας Δριμή

Garamond 12

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου, 19:30

3/3 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ

Δημήτρη Ψαθά

Μαντάμ Σουσού

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 20:00

4/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β’

Laurent Baffie

Τοκ Τοκ

Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, 20:00

5/3 | THE GRAMMAR SCHOOL, NICOSIA

Αριστοφάνη

Λυσιστράτη

σε διασκευή Κώστα Μόντη (στην κυπριακή διάλεκτο)

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 20:00

6/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου!

Βασισμένο στο έργο Ντόκτορ Τσέχωφ τουΝηλ Σάιμον

Θέατρο Σχολείου, 20:00

7/3 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Μάρτιν Μακ Ντόνα

Ο σακάτης του Ίνισμαν

Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 20:00

9/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α΄

Μπράνισλαβ Νούσιτς

Ο Μακαρίτης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολείου, 20:00

10/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

Τζόζεφ Ρόμπινετ, Ρον Τζόουνς

Το Τρίτο Κύμα

Κινηματοθέατρο Πανόραμα, Δάλι, 20:00

11/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

Μαρίας Ν. Κίτρα

Στην υγειά του μακαρίτη

Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 18:00

11/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ

Μολιέρου

Ο αρχοντοχωριάτης

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 20:30

12/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Άρθρουρ Μίλλερ

Ήταν όλοι τους παιδιά μου

Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, 20:00

17/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΙΟΥ «ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ»

Αναστασίας Πίτσιακκου

Τα προξένια

Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, 20:00

18/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ

Αλέκου Σακελλάριου, Χρίστου Γιαννακόπουλου

Τα κίτρινα γάντια

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου, 19:30

19/3 | THE ENGLISH SCHOOL NICOSIA

John Buchan

Τα 39 σκαλοπάτια

Βασισμένο στη μετάφραση του Μάριου Μεττή

The English School Hall, 20:00

20/3 | Α΄ ΤΕΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μαρίας Κίτρα

Κ.Α.Π.Η. και.ψύχραιμοι

Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος», Ιεράς Μονής Κύκκου, 20:00

26/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

Ζωρζ Φεντώ

Ράφτης κυριών

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 19:45

27/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Θανάση Λιούνη

Κι εσείς για το γιατρό;

Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, 19:45

29/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Γιώργου Χριστοφόρου

Χωριόν εκτός σύνδεσης

Κινηματοθέατρο Πανόραμα, Δάλι, 20:00

30/3 | ΤΕΣΕΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η άσχημη

Διασκευή του έργου Ο άσχημος, του Μάριους Φον Μάγιενμπουργκ

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 19:30

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

26/2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

Γλυκερία Κακούρη

Παιδιά στην εφηβεία, μαμάδες σε υστερία

Δημοτικό Θέατρο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Περβόλια, 20:00

28/2 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αλέκου Σακελλάριου

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης

Αμφιθέατρο Σχολείου, 19.30

6/3 | ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το δέντρο της κοινής γης

Μια ιστορία για την αγάπη και τη γενναιοδωρία βασισμένη στο παραμύθι Το δέντρο που έδινε, του Shel Silverstein

Δημοτικό Σχολείο Καλογερά, 20:00

9/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Κυριακής Στυλιανού

Το παγκάκι

Συνεδριακό Kέντρο Λευκάρων, 19:45

12/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Μποστ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος», 20:00

13/3 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σπύρου Ττοφή

Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος», 20:00

15/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ

Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων

Θέατρο Σχολείου, 18:00

18/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Σάββα Βορκά

Η ώρα η καλή…με κότσινον κρασίν!

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου, 19:00

20/3 | MED HIGH PRIVATE ENGLISH SCHOOL

Όλοι κατηγορούνται

Βασισμένο στο έργο Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται, του Ρομπέρ Τομά

Θέατρο Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, 20:00

22/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ», ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαρίας Κίτρα

Στην υγειά του μακαρίτη

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος», 20:00

26/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ

Άντον Τσέχωφ

Πρόταση γάμου

Κέντρο Ενηλίκων Δερύνειας, 20:00

28/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Δημήτρη Ψαθά

Μαντάμ Σουσού

Αίθουσα Εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου, 20:00

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

25/2 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ

Ιάκωβου Καμπανέλλη

Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια

Θέατρο Ριάλτο, 20:00

26/2 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τhomas Meehan

Annie

Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 20:00

27/2 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Λένας Διβάνη

Η πεντανόστιμη

Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 19:30

02/3 | Γ΄ ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευγένιου Τριβιζά

Το όνειρο του σκιάχτρου

Λανίτειο θέατρο «Μάριος Τόκας», 20:00

03/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Σοφοκλή

Αντιγόνη

Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 20:00

11/3 | PASCAL PRIVATE SECONDARY SCHOOL LEMESOS

Δημήτρη Ψαθά

Ο αχόρταγος

Θέατρο Σχολείου, 20:00

12/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Μητέρα

Διασκευή του έργου Πατέρας/Μητέρα των Florian Zeller, Christofer Hampton

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 20:00

17/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Παναγιώτας Πραστίτου

Οδύσσεια…αλλιώς

Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 19:30

19/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Ἔρως Ἀπαθής ἢ Ἔρως Ἐμπαθής;

Θεατρική σύνθεση, βασισμένη στα διηγήματα Έρως-Ήρως και Όνειρο στο Κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 20:00

20/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Αρκά

Η ζωή μετά

Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου, 20:00

22/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Μιχάλη Παπαδόπουλου

Ο ξένος

Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 20:00

23/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Οι ηλίθιοι της διπλανής πόρτας

Διασκευή του έργου Οι ηλίθιοι, του Νηλ Σάιμον

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 20:00

24/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Μαρίας Χατζημιχαήλ

Alter Ego

Θέατρο Ριάλτο, 20:00

26/3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Λόπε Δε Βέγα

Φουέντε Οβεχούνα

Θέατρο Ριάλτο, 20:00

30/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ

Βασιλικής Φωτίου

Ειρήνη Ειρήνη

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου, 20:00

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

12/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ

Φ.Γ. Λόρκα

Η θαυμαστή μπαλωματού

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00

16/3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΦΟΥ

Ρίτσαρντ Μπαχ

Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00

20/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

Ned Glasier, Emily Lim and Company Three

Brainstorm (Ιδεοθύελλα)

Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφου,20:00

23/3 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ρομπέρ Τομά

Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00

26/3 | ΛΥΚΕΙΟ Α΄ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΠΑΦΟΥ

Ντίνου Σπυρόπουλου

Γκόλφω forever

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 18:00

26/3 | INTERNATIONAL SCHOOL OF PAPHOS

Στέφανης Μαυροκορδάτου

Disconnected

Aίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Σχολείου (Sports Hall), 20:30

27/3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ

Μιχάλη Πιτσιλλίδη

Βουράτε ν’ αρμάσουμε την Αντριανούν

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00

Το πρόγραμμα παραστάσεων με τα αναλυτικά στοιχεία κάθε σχολείου θα αναρτηθεί αργότερα.